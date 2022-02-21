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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بزعم توظيفها بتجارة الطيور.. ينصب على مواطنين فى 3 ملايين جنيه بالغربية

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين ، مقيمين بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم (مبالغ مالية تجاوزت 2,744,000مليون جنيه) وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

في سياق متصل ، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة -على خلاف الحقيقة- .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسؤلين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى بعض الجهات الحكومية المختلفة - على خلاف الحقيقة – وتمكن من خلال  ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة  ... إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصب استثمار الغربية الطيور جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية

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