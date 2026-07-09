شقق التعاونيات في 7 مدن.. من يحق له الحجز ومن خارج الأولوية؟

تواصل الدولة التوسع في طرح الوحدات السكنية بمختلف المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على السكن، ويأتي الطرح الجديد للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن هذه الجهود، إذ أعلنت الهيئة فتح باب التقديم على 229 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في 7 مدن جديدة، مع إتاحة أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، بما يمنح شريحة واسعة من المواطنين فرصة الحصول على وحدة سكنية في عدد من المدن العمرانية.

ويحظى الطرح باهتمام كبير، خاصة أنه يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري، إلى جانب اعتماد نظام القرعة العلنية في التخصيص، وهو ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط.

229 وحدة سكنية جاهزة للتسليم

بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان، استقبال طلبات الحجز ضمن الطرح الجديد الذي يضم 229 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، موزعة على عدد من المدن الجديدة التي تشهد طلبًا مرتفعًا على السكن.

وأكدت الهيئة أن الطرح يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية داخل المدن العمرانية الجديدة، ودعم جهود التوسع العمراني، مع توفير وحدات تناسب احتياجات المواطنين من حيث المساحات والأسعار وأنظمة السداد.

كما أتاحت الهيئة كراسات الشروط والمواصفات عبر موقعها الإلكتروني، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات التقديم وتقليل الحاجة إلى التوجه للمقار الإدارية إلا في المراحل المطلوبة.

المدن التي يشملها الطرح

يغطي الطرح الجديد سبع مدن موزعة على عدة مناطق جغرافية، بما يمنح المواطنين خيارات متنوعة وفقًا لمحل الإقامة أو الرغبة في السكن.

وتضم المدن المطروحة القاهرة الجديدة "التجمع الخامس"، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة بدر، ومدينة 15 مايو، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، ومحافظتي بورسعيد والسويس، وهي مناطق تشهد توسعًا عمرانيًا وخدميًا خلال السنوات الأخيرة.

ويهدف هذا التنوع إلى استيعاب الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مع توفير بدائل للراغبين في الانتقال إلى مجتمعات عمرانية أكثر تطورًا من حيث الخدمات والبنية الأساسية.

مقدم الحجز وأنظمة السداد

حرصت الهيئة على توفير أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الإمكانات المالية للمتقدمين، حيث اشترطت سداد 10% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم جدية حجز.

وتتفاوت قيمة المقدم وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وسعر المتر، إذ تبدأ من نحو 100 ألف جنيه وقد تصل إلى 340 ألف جنيه في بعض الوحدات، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وفقًا لبيانات كل مشروع.

أما باقي قيمة الوحدة، فيمكن سدادها من خلال برامج تقسيط تمتد إلى 5 أو 7 أو 10 سنوات، وهو ما يمنح المتقدمين مرونة أكبر في اختيار نظام السداد المناسب لقدراتهم المالية.

من يحق له التقديم؟

حددت الهيئة مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الحجز، إذ يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن الأشخاص الطبيعيين، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم، مع الالتزام بجميع الاشتراطات المالية والإدارية الواردة في كراسة الشروط.

كما أكدت أن جميع الوحدات سيتم تخصيصها من خلال نظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن أسبقية الحجز أو أي اعتبارات أخرى.

آخر موعد للتقديم

بدأت الهيئة بالفعل في استقبال طلبات الحجز وسداد مقدمات جدية الحجز، على أن يستمر التقديم حتى 30 يوليو الجاري، وهو الموعد المحدد لغلق باب استقبال الطلبات.

وخلال هذه الفترة يمكن للراغبين في الحجز استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، بداية من شراء أو تحميل كراسة الشروط وحتى تقديم المستندات اللازمة، تمهيدًا للمشاركة في القرعة العلنية التي سيتم من خلالها تحديد الفائزين بالوحدات.

كراسات الشروط

جاءت كراسات الشروط على النحو التالي:

كراسة شروط 6 أكتوبر.. اضغط هنا

كراسة شروط 15 مايو.. اضغط هنا

كراسة شروط السويس.. اضغط هنا

كراسة شروط العاشر من رمضان.. اضغط هنا

كراسة شروط بورسعيد.. اضغط هنا

كراسة شروط مدينة بدر.. اضغط هنا

كراسة شروط القاهرة الجديدة.. اضغط هنا

خطوات التقديم على شقق التعاونيات

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خطوات واضحة للتقديم، تبدأ بالاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمدينة المراد الحجز بها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، حيث تتضمن الكراسة جميع البيانات المتعلقة بالوحدات والمساحات والأسعار وآلية السداد.

بعد ذلك، يقوم المتقدم بسداد مقدم جدية الحجز في بنك التعمير والإسكان أو الجهة المحددة بكراسة الشروط، مع الاحتفاظ بإيصال السداد باعتباره أحد المستندات الأساسية المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم.

وفي المرحلة الأخيرة، يتم تجهيز ملف الحجز الذي يشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال سداد مقدم الحجز، واستمارة الحجز، ثم رفع المستندات إلكترونيًا أو تسليمها بمقر الهيئة وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة، ليتم إدراج اسم المتقدم ضمن كشوف المشاركين في القرعة العلنية.

لماذا يحظى الطرح باهتمام المواطنين؟

يرجع الإقبال المتوقع على هذا الطرح إلى عدة عوامل، أبرزها جاهزية الوحدات للتسليم، وتنوع مواقعها بين القاهرة الكبرى ومدن القناة والعاشر من رمضان، فضلًا عن أنظمة السداد الممتدة التي تخفف الأعباء المالية على المشترين.

كما يمثل نظام القرعة العلنية عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة المواطنين، إذ يضمن المساواة بين جميع المتقدمين، بينما يمنح انتشار الوحدات في أكثر من مدينة فرصة لاختيار الموقع الأنسب وفقًا لاحتياجات كل أسرة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير سكن ملائم لمختلف الشرائح.