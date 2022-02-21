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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير النفط العراقى: الرؤية المتوازنة لتحالف أوبك + تحقق الأهداف الاقتصادية للدول

الوزراء المشاركون
الوزراء المشاركون

أكد إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقى  أنه من أجل مصلحة أسواق الطاقة بأكملها ، يجب أن تظل أوبك+ ملتزمة بالاتفاق الحالى المستمر والمستدام وأن استراتيجية بلاده للتحول الطاقى لعام 2030 تعتمد على وقف العمل بكل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالوقود الهيدروكربونى وإضافة مصادر طاقة نظيفة ولقد عقد اتفاقيات مع عدة شركات بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتقنيات البترولية 2022 والذى تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 – 23 فبراير 2022، والتي شارك بها  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

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 وأضاف “عبد الجبار” خلال كلمته،  أن العراق وصل إلى 40 مليون نسمة ونسبة نمو 1ر3% و5% نمواً سنوياً فى استهلاك الطاقة ، ولديه تعاون مع شركات مثل توتال وبى بى فى الطاقة  الشمسية وهم من كبرى الشركات العالمية العاملة فى العراق.

وأوضح ان أن التطور الذى يشهده العراق يعطى رسالة جيدة أنه يمكن أن يضيف شيئاً فى هذا المجال، وأن الرؤية المتوازنة التي يطرحها تحالف أوبك + تحقق أهداف التغير المناخى والأهداف التجارية والاقتصادية للدول.

وأنه لصالح سوق الطاقة يتعين على أوبك+ ان تواصل الحفاظ على الاتفاقات الحالية وأن أى تغير دراماتيكى قد يضر بالأسواق فالاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاسواق والحفاظ على مستوى العرض والطلب هو لصالح المستهلكين والمنتجين .

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