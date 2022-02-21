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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابتلعت قطعة لب.. إنقاذ حياة طفلة من انسداد القصبة الهوائية في بنها الجامعى

مستشفى بنها الجامعى
مستشفى بنها الجامعى

أنقذ الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى حياة طفلة عمرها 14 شهرا ابتلعت قطعتين من اللب ما أدى إلى حشرها بالقصيبة الهوائية حيث تم استخراج القطعتين تحت إشراف الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية والتجويف الصدري بطب بنها.
كما تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي من اجراء  منظار على الشعب الهوائية لشاب تعرض لحادث سيارة قبل 3 أشهر نتج عنه كسور بالفك والقدمين وغيبوبة أدت لدخوله العناية المركزة ووضعه علي جهاز التنفس الصناعي باستخدام أنبوبة حنجرية لتوصيل الأكسجين للرئتين
وخضع الشاب 20 عاما لعمليات جراحية لتثبيت الفك والقدمين إلا أنه ظل يعاني من اختناق في القصبة الهوائية وصوت حشرجة ، بالتنفس، على مدار شهرين، وبالفحص وتصوير القصبة الهوائية تبين وجود ضيق شديد أسفل لسان المزمار بسبب الأنبوبة الحنجرية وهي من المضاعفات الشهيرة للعناية المركزة.
وتم تجهيز المريض لإجراء جراحة منظار عاجلة لتوسيع القصبة الهوائية، وعاد الشاب إلى التحسن بعد إجراء العملية على يد الفريق الطبي بالمستشفى.

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