محافظ القليوبية: استمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الطريق الزراعي

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للأسبوع الرابع على التوالي الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الطريق الزراعي بمدينتي طوخ وقها.

حيث تمكنت الحملة من إزالة 70 حالة على مساحة 19995م2 (منهم 41 زراعة و29 طرق وكباري) وقد تم حرثهم لإلزام المتعدين بإعادة زراعتها مرة أخرى، وتنوعت الإزالات ما بين مخازن لقطع غيار سيارات وورش وأسوار حديدية و أرضيات خرسانية ومنازل سويسي وتند ثابتة متعديين على حرم طريق مصر اسكندرية الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل فوري وكامل.



وتأتي الحملة ضمن أعمال الموجة 19 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وشارك بالحملة كل من اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية ، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ وعلي إمام نائب رئيس مدينة قها والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة وعدد من القيادات الأمنية وتمت الحملة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.



وأشار المحافظ إلى أنه على مدار الثلاث أسابيع السابقه قد تم إزالة (٨٩) حالة على مساحة 11 فدان بنطاق مدينة بنها ليصبح إجمالي ماتم إزالته على مدار الأربع أسابيع عدد( ١64 حالة بمساحة ( ١٤فدان و١٧قيراط).



وأكد المحافظ أنه سيتم إزالة جميع المخالفات على الطريق الزراعي في نطاق حرم الطريق، والمقدر ب 25 متر ولن يتم التهاون أو التصالح مع أي مخالفة تقع في هذا الحرم مشددا على فرق المتابعة بتكثيف المرور بشكل يومي لرصد أي مخالفة وإزالتها في مهدها ومتابعة إلزام المخالفين بزراعة الأرض ومنع أي إنشاءات جديدة.



واضاف المحافظ خلال الحملة أنه سيتم التعامل بشكل حاسم مع أي تعديات على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف.

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