تقارير: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح تحسبًا لفشل ضم مبابي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، وضع محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي كبديل للتعاقد معه الصيف المقبل، حال فشل المفاوضات لضم كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة “Fichajes” الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يفكر في بديل تحسبًا لفشل صفقة ضم مبابي، في ظل الشكوك المثارة حولها، والتقارير التي تحدثت عن عرض خيالي من باريس سان جيرمان لتجديد عقده.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة أن مسئولي نادي ريال مدريد يفكرون في التعاقد مع محمد صلاح، حال عدم تمكنهم من ضم مبابي، حيث بدأوا في التعامل مع الفكرة، وسيركزون على التفاوض مع محمد صلاح لضمه، حيث يرون أنه اللاعب الأنسب لشغل مركز الجناح الأيمن.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، في الوقت الذي لم يتوصل فيه لاتفاق مع إدارة ناديه لتجديد العقد.