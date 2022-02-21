عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح تحسبًا لفشل ضم مبابي

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، وضع محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي كبديل للتعاقد معه الصيف المقبل، حال فشل المفاوضات لضم كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب صحيفة “Fichajes” الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يفكر في بديل تحسبًا لفشل صفقة ضم مبابي، في ظل الشكوك المثارة حولها، والتقارير التي تحدثت عن عرض خيالي من باريس سان جيرمان لتجديد عقده.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة أن مسئولي نادي ريال مدريد يفكرون في التعاقد مع محمد صلاح،  حال عدم تمكنهم من ضم مبابي، حيث بدأوا في التعامل مع الفكرة، وسيركزون على التفاوض مع محمد صلاح لضمه، حيث يرون أنه اللاعب الأنسب لشغل مركز الجناح الأيمن.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، في الوقت الذي لم يتوصل فيه لاتفاق مع إدارة ناديه لتجديد العقد.

باريس محمد صلاح ليفربول الانجليزي باريس سان جيرمان ريال مدريد ليفربول صلاح ريال مدريد الإسباني فريق ليفربول نادى ريال مدريد مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نشر صور زفافه بأيام .. سيارة تدهس عريسًا بالشيخ زايد

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

المشدد 3 سنوات لـ دبور سفاح الإسماعيلية لتعاطيه المواد المخدرة

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفضا جويا جديدا الأربعاء

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يفوز على ألافيس بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

ليلة استثنائية لـ محمد صلاح وليفربول.. 150 هدفًا للفرعون المصري

كين يقود توتنهام لانتصار مثير على مانشستر سيتي ويشعل صراع الصدارة بـ البريميرليج

كلوب عن الأهداف الـ150 للفرعون: محمد صلاح استثنائي وهدفه في تشيلسي كالصاعقة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتعادل مع توتنهام 1-1 في الشوط الأول

محمد صلاح: سعيد بتسجيل هدفي الـ 150 مع ليفربول

بهدف زياش.. تشيلسي يفوز بصعوبة على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

في غياب النني.. أرسنال يفوز على برينتفورد 2-1 بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

استثمارات الأزوروبي لإعادة الإعمار تجاوز حاجز الـ8 مليارات دولار في 10 سنوات

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين

قضايا الدولة تعلن مواعيد تسليم ملفات مسابقة مندرب مساعد

سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة في الدوري.. صور

طرق علاج الفتاق.. ومتى تكن الجراحة ضرورية؟

20 مترًا .. شيف تركي يبهر متابعيه بأكبر ساندويتش شاورما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتيب الدوري الإنجليزي.. هل يغتال صلاح أحلام جوارديولا والمان سيتي مجددًا؟

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

الجنايات تستمع لأقوال 4 شهود في محاكمة حنين حسام فتاة تيك توك..تفاصيل

منخفض جوي.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس من الاثنين للأربعاء المقبل

فيديو

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما حقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله أحمد ؟ "فيديو"

نجلاء بدر عن الهجوم على زوجها: كان بيهزر .. فيديو

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

اﻟﻤﺰﻳﺪ