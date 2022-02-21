تهديدات روسيا.. أوكرانيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

أفادت فضائية “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل، أن أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات الروسية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.

روسيا وأوكرانيا

ومن جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنه تم رصد قصف بالأسلحة الثقيلة مصدره أوكرانيا، وأن "سكان دونيتسك ولوغانسك اضطروا للمغادرة".

وتابع شويجو: "الحشود الأوكرانية على حدود دونباس تشير إما إلى التحضير للاجتياح أو إلى استفزاز روسيا"، قائلا إن أوكرانيا تزج بنجو 60 ألف جندي على الحدود مع دونيتسك ولوجانسك".



وزعم وزير الدفاع الروسي، أن "لدى أوكرانيا إمكانات لتصنيع أسلحة نووية ووسائل نقلها وهذا تهديد مباشر لأمننا".