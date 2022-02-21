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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا:مخابرات الغرب تجند مسلحين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنقلهم إلى أوكرانيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها تمتلك معلومات تفيد بأن أجهزة مخابرات غربية تجند مسلحين في نقاط ساخنة بما في ذلك الشرق الأوسط لإرسالهم إلى أوكرانيا.

وقالت الهيئة في بيان، إن "بحوزتها معلومات مؤكدة حول تجنيد استخبارات الدول الغربية بشكل سري مسلحين لإرسالهم إلى منطقة النزاع في شرق أوكرانيا".

وأوضحت: "يتم إعطاء الأولوية للأشخاص الذي تتوفر لديهم خبرة المشاركة في الأعمال القتالية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإقليم قره باغ والبلقان".

وأشار البيان إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات الخارجية البريطانية M16 تعملان بشكل أنشط" في هذا المجال.

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وأكدت الهيئة أن هناك معلومات تفيد بأن مثل هذا العمل يتم القيام به في غرب البلقان، وخاصة في البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو.

وأوضحت أنه "يجري هناك عرض ما بين ألفين إلى إلى ثلاثة آلاف دولار شهريا على ما يسمى بالمتطوعين الذين يرغبون بالمشاركة في عملية كييف العقابية في دونباس”.

وأضافت أنه حتى الآن استجاب ما لا يقل عن ألف شخص لهذا "العرض السخي".

كما لاحظت الاستخبارات الخارجية الروسية تكثيفا لجهود نظيرتها الغربية لتجنيد مرتزقة في دول الشرق الأدنى والأوسط.

وأوضحت أن الاستخبارات الغربية تستهدف تجنيد "مسلحين من مختلف الجماعات الإرهابية الذين فقدوا منذ فترة طويلة أي تصورات حول قيمة الحياة البشرية والذين لا فكرة لديهم عن مصير أوكرانيا".

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