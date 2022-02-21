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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى وأفضل هواتف ذكية في البطارية 2022

أقوى وأفضل هواتف
أقوى وأفضل هواتف ذكية في البطارية 2022

يلجأ الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية خاصة لاعبى ألعاب الفيديو إلى شراء هواتف ببطاريات  ضخمة 6000 أو 7000 مللي أمبير، ولكن لا يمكن الحكم على قوة البطارية من مجرد السعة الخاصة بها فقط، وإنما يتوقف ذلك على نوع المعالج وأدائه القوى والسريع، حيث يتحكم المعالج بشكل كبير في تنظيم طاقة البطارية. 

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تم إطلاق عدد كبير من الهواتف الذكية تعتبر الأفضل أداء في البطارية على رأسها الهواتف الرائدة التى أطلقتها شركة سامسونج مؤخرا إلى جانب عدد من هواتف أوبو ثم تليها عدد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في البطارية، وفيما يلى نعرض عددا من هذه الهواتف:    

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أفضل هواتف رائدة  في البطارية 2022

 

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

Chappie Wallpaper For Samsung Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

ويحتوى على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط، ومعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 4  حسب الدولة، مع  ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ،وشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة.

 

هاتف سامسونج  Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra may come in five colour variants including a brown colour option: Report- Technology News, Firstpost
هاتف سامسونج  Galaxy S21 Ultra

وحصل على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، وشاشة Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة ، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية،مع 4 كاميرات خلفية ، الرئيسية دقة 108 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 888 اوExynos 2100 .

 

هاتف أوبو Find X3 Pro

سعر و مواصفات اوبو Find X3 Pro - عدة
هاتف أوبو Find X3 Pro

وجاء ببطارية 4500 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، مع شاشة من نوع LTPO AMOLED، قياس 6.7 بوصة، وبدقة QHD +، مع معدل 120 هرتز ، و4 كاميرات خلفية اثنان منها بدقة 50 ميجابكسل،مع معالج كوالكوم Snapdragon 888 .

 

هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro

The Snapdragon 8 Gen 1-powered Realme GT2 Pro starts for under US$600 in China - NotebookCheck.net News
هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro

 

وحصل ببطارية 5000 مللى أمبير، مع  شاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة ، مع تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة + QHD، وجودة 2K ، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية دقة 50 ميجا بيكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1 . 

 

أفضل هواتف ببطاريات ضخمة 6000 مللى أمبير

 

هاتف شاومي Redmi 10 Prime

Buy Xiaomi Redmi 10 Prime 128 GB, 6 GB RAM, Bifrost Blue Smartphone at Reliance Digital
هاتف شاومي Redmi 10 Prime

وجاء ببطارية بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 18 واط، عبر منفذ USB-C ، ومعالج من نوع Helio G88 من إنتاج شركة ميدياتك، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وشاشة من نوع LCD، و بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FHD.

 

هاتف فيفو Vivo Y55s 5G

عرب هاردوير - الكشف عن هاتف فيفو Y55s 5G مع أكبر بطارية من الشركة
هاتف فيفو Vivo Y55s 5G

ويأتي بسعة ضخمة بقوة 6000 مللى أمبير يتم شحنها من خلال منفذ USB-C، بقدرة شحن سريع تصل إلى 18 واط، ومعالج Dimensity 700 من إنتاج شركة ميدياتك، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وكاميرا خلفية مزدوجة، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.  

 

أفضل هواتف ببطارية ضخمة 7000 مللى أمبير

 

هاتف نوكيا  Nokia X40 Pro

نوكيا تعتزم إطلاق هاتف Nokia X40 Pro بمواصفات أسطورية
هاتف نوكيا  Nokia X40 Pro

ويحتوى على بطارية كبيرة بقوة 6700 مللي ، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ، تستطيع الاستمرار حتى 36 ساعة، ومعالج من نوع Snapdragon 888 ، من إنتاج شركة كوالكوم ، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 10 جيجابايت، وكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل. بشاشة من نوع Super AMOLED ، بقياس 6.9 بوصة.

 

هاتف سامسونج Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M51 Leaked Renders Show Off Two Colour Options; More Specifications Tipped | Technology News
هاتف سامسونج Samsung Galaxy M51

وجاء ببطارية عملاقة تأتى بقدرة 7000 مللى أمبير و تستمر يومين كاملين، تتميز البطارية بدعم الشحن السريع الذى يصل لقدرة 25 واط، ومعالج من نوع Snapdragon 730 ، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايات رام4  كاميرات خلفية الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع Super AMOLED.  
 

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