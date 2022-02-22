البنك المركزي: 1.6 تريليون جنيه أرصدة الإقراض بالعملة المحلية في أكتوبر الماضي

ارتفعت أرصدة الإقراض بالعملة المحلية بنهاية أكتوبر الماضي إلي 1.61 تريليون جنيه مقابل 1.59 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.545 تريليون جنيه في أغسطس السابق لهما.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة الإقراض الموجه للقطاع الزراعي بالعملة المحلية في أكتوبر الماضي ما يقرب من 40 مليار جنيه مقابل 37.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 35.4 مليار جنيه في أغسطس 2021.



ووصلت أرصدة الإقراض للقطاع الصناعي بالعملة المحلية لنحو 433.1 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 435.131 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 440 مليار جنيه بنهاية.



وأوضح التقرير أن رصيد الإقراض للقطاع التجاري بلغت 186.04 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 181.411 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ178.4 مليار جنيه في أغسطس 2021.



وبلغت أرصدة الإقراض لقطاع الخدمات نحو 371.542 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 364.8 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 354.4 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.