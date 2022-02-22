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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوتس تشوق محبيها بالنسخة الجديدة تايب 132 .. فيديو

لوتس تشوق محبيها
لوتس تشوق محبيها بالنسخة الجديدة تايب 132 .. فيديو

تعتبر شركة لوتس واحدة من اكبر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تقدم باقة من الطرازات القوية، والتي تعتمد بشكل كبير على امكانيات التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميمات الخارجية الرياضية، والتى تحمل لمسات انسيابية عادة مع مفاهيم اخرى تتسم بشراسة المظهر.

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لوتس تشوق محبيها بالنسخة الجديدة تايب 132 .. فيديو

لوتس تشوق محبيها بالنسخة الجديدة تايب 132
 

ويبدو أن شركة لوتس على موعد جديد لتشويق محبيها، وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو ترويجي لنسختها القادمة التي تحمل لقب ربما يكون مبدئي وهو تايب 132، وعلى الرغم من قصر المدة الزمنية الخاصة بهذا المقطع والتي قدرت بـ 20 ثانية فقط، لكنه اظهر بعض المفاهيم التي تستند إليها تلك النسخة.

لوتس تشوق محبيها بالنسخة الجديدة تايب 132 .. فيديو

جاء الفيدية الجديد وهو يحمل كلمات بعنوان القوة والقلب والطاقة، مع عدة عناصر تشويقية لمحرك السيارة، والذي مازال يحتفظ بالعديد من الاسرار، بينما استعانت لوتس بعداء يظهر السرعة التي من المفترض أن تكون السمة الغالبة لهذه السيارة.

لوتس تشوق محبيها بالنسخة الجديدة تايب 132 .. فيديو

ومن المتوقع أن تستند السيارة الجديدة على منصة لوتس بريميوم الجديدة، مع نظام شحن كهربائي عالي الأداء بقوة 800 فولت، بامكانية شخن البطارية للوصول لنسبة 80% من طاقتها خلال مدة زمنية تبلغ 20 ثانية، ومن المتوقع أيضا ان تنطلق السيارة من نقطة الثبات وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، في فترة زمنية تقدر بـ 3 ثواني فقط.

لوتس تشوق محبيها بالنسخة الجديدة تايب 132 .. فيديو

وربما تستند ايضا السيارة الجديدة على العديد من اللمسات الخاصة بألياف الكربون، حيث ظهرت مع بداية الفيديو صورة تبدو للجنوط المستخدمة، والتي ظهرت بشكل أنيق، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية المتوعة، مثل عناصر الرافاهية ووسائل دعم قائد المركبة على الكثير من التحديات.

لوتس شركة لوتس تايب القوات المسلحة المصرية تايب 132

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