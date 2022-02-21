لطفي لبيب: كنت ممثلا مبدعا.. والآن أصبحت أكثر إبداعا في الكتابة.. فيديو

قال الفنان لطفي لبيب، أنا بصحة جيدة، ومعنديش غير الإعاقة في إيدي وفي رجلي، وبقالي على الوضع ده 5 سنين، وأعتقد أنني تجاوزت هذه الأزمة، ولدي مكتب بقعد أعمل فيه شغلي، وبكتب فيه.

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه “كنت ممثلا مبدعا، ولكنني صرت أكثر أبداعا ككاتب لأن الكلمة هي الأساس».

وتابع لطفي لبيب، أنا كاتب “كتيبة 26”، و"أم النيل"، ولدي مسلسل “بيت الجبالي”، وبعمل سينما فيلم “مجرد صديق”، وأتمنى أن يتم ترجمة تلك الكتابات إلى أعمال، خاصة أن كتيبة 26 هي الكتيبة التي كنت بها في الحرب.

وأشار الفنان لطفي لبيب إلى أن «العبور هي اللحظة المضيئة في نصر أكتوبر 1973»، ولكن النصر قد جاء بعد عدد كبير من المحن، «وكنا بنشرب من زمزمية مياه واحدة في اليوم».