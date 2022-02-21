مواعيد اختبارات التصفية النهائية للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء إجراء التصفية النهائية للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2021-2022.

وتبدأ اختبارات المناطق في "الغربية، المنيا، سوهاج، القليوبية" في الفترة من الثلاثاء 1 مارس حتى الإثنين 21 مارس 2022.

كما تبدأ الاختبارات في مناطق "الجيزة، بني سويف" في الفترة من الثلاثاء 1 مارس حتى السبت 19 مارس، وفي مناطق "الحيرة، الفيوم" في الفترة من الثلاثاء 1 مارس حتى الجمعة 18 مارس.

وتبدأ الاختبارات في مناطق "الدقهلية ، أسيوط" في الفترة من الثلاثاء 1 مارس حتى الخميس 17 مارس.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه لن يتم استلام النتيجة إلا من خلال برنامج "ACESS" ويتم الندب حسب مذكرة التشغيل الخاصة بالتصفية النهائية للمسابقة للعام الدراسي 2021-2022 ولن يتم الصرف إلا بعد موافقة مدير عام شئون القرآن الكريم على المشروع.

كما يتم اختبار طلاب جامعة الأزهر، التابعين للمنطقة في كشوف منفصلة ويتم تسليمها للإدارة العامة أثناء تسليم النتيجة مع رصدهم على البرنامج.

كما يتم العمل في أيام الجمعة والاجازات الرسمية خلال مدة الاختبار نظرا لضيق الوقت، على أن يتم التشديد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.