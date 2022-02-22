إدارة المتغيرات المكانية تشارك في كشف التعديات على الأراضي الزراعية بسيناء





كلف أسامة الغندور السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، إدارة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ، للمشاركة مع اللجان المشكلة في منع التعدي على الأرض الزراعية، ومتابعة التغيرات الجديدة.. ولفت الغندور إلى قيام اللجان بموافاة المحافظة ببيان أسبوعي عن التعديات علي الأراضي الزراعية والإجراءات التي تم اتخاذها من الجهة الإدارية، تمهيدا لإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية.

ترعة السلام



من جانبه ..أكد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، ان معظم الأراضي الزراعية بنطاق مركز بئر العبد، في المنطقة المحصورة ما بين الطريق الرئيسي وترعة السلام جنوب المدينة، بجانب وجود رقعة زراعية بمراكز العريش والشيخ زويد ووسط سيناء.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مدير عام مديرية الزراعة، مدير عام حماية الأراضي، ممثل عن مديرية أمن شمال سيناء، ولجنة أخرى على مستوى مجالس المدن، برئاسة رئيس المدينة، وعضوية ممثل عن الإدارة الزراعية وممثل عن قسم حماية الأراضي، ومن ينوب عن مأمور قسم الشرطة.



و مهمة اللجان المرور على الأراضي الزراعية كل في قطاعه، ومنع التعدي عليها من المهد، والتصدي لأي تعديات عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي علي الأراضي الزراعية.