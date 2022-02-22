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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على القرار الروسي.. بريطانيا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن؛ لبحث اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك.

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قوات روسية وعشرات الآليات العسكرية على بعد 60 كم من حدود أوكرانيا

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بعد الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك.. بوتين يأمر بإرسال الجيش الروسي إلى شرق أوكرانيا

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية. 

رئيس الوزراء البريطاني الجيش الروسى وزارة الدفاع الروسية بوريس جونسون أوكرانيا دونيتسك ولوهانسك

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