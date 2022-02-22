ردا على القرار الروسي.. بريطانيا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن؛ لبحث اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.