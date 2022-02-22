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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا لمجلس الأمن: الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

قال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، إن اعتراف روسيا بدونيتسك ولوجانسك، كجمهوريتين مستقلتين؛ لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك، موضحًا أن المهم هو التركيز على كيفية وقف الحرب، وإجبار السلطات الأوكرانية على وقف قصف أراضي لوجانسك ودونيتسك.


وأكد نيبينزيا -في كلمة بمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء- أن "الولايات المتحدة والغرب يلعبان دورًا سلبيًا في أوكرانيا.. دونباس مهدد بمغامرة عسكرية أوكرانية جديدة، ولا يمكن لموسكو أن تسمح بذلك".

ونوه بأن انفتاح بلاده على الحوار والدبلوماسية بشأن الوضع في أوكرانيا، مشددًا أنها لن تسمح بإراقة الدماء من جديد في دونباس.

وتعليقا على المواقف من إعلان روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك أوضح نيبينزيا: "استمعنا إلى بيانات مليئة بالعواطف بشأن الخطوة الروسية، والمواقف الدولية توحي كما لو أن اعتراف روسيا كان خطوة مفاجئة، ولكن هذا غير صحيح"، موضحا أن "الغرب يضخ بلا خجل الأسلحة في أوكرانيا" على حد تعبيره.

وأضاف المندوب الروسي لدي مجلس الأمن الدولي أن حكومة كييف بقيادة فلاديمير زيلينسكي، عادت إلى الخطاب المتشدد وفعلت كل شيء لتدمير اتفاقيات مينسك حول التسوية في دونيتسك ولوجانسك.

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