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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بقليوب

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز شرطة قليوب سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسرقة وبلطجة" وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة "البانجو والشادو" تزن حوالى كيلو جرام بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، وتحريز السلاح المضبوط والذخائر.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ن ع م"، 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسلاح وسرقة"، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة 750 جرام بانجو، و300 جرام من مخدر الشادو، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته الأثمة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل، مقيم دائرة قسم اول شبرا الخيمة، صادر ضده حكم غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لإتجاره بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالضبط، وجرى إحالته للنيابة العامة لإتخاذ شؤونها.

تلقى اللواء غالب مصطفة، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عامل صادر ضده حكم غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيها من محكمة جنايات شبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة ومعاونو المباحث بالقسم من ضبط "حسن أ خ"، عامل، 31 سنة، مقيم المنشية الجديدة دائرة القسم، صادر ضده حكم غيابيا بالقضية رقم 1198 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 225 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيها، وتحرر محضر بالواقعة.

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