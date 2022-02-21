المشدد 15 عاما للمتهم بقتل سائق لسرقته فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين بالسجن المشدد 15 عاما، لعاطل لقتله شخصا لسرقة سيارته ومبلغ مالي بمساعدة آخرين.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11455 لسنة 2017 جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 2836 لسنة 2017 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد م ب" عاطل مقيم دائرة المرج القاهرة برفقة آخرين صدرت ضدهم أحكام جنائية قتلوا المجنى عليه "أحمد ط ف" سائق عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقت إرادتهم على سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه فاستدرجوه لمكان الواقعة وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب بسلاح نارى "فرد خرطوش" وسلاح أبيض مطواة، قاصدين قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وسرقوا سيارته وفروا هاربين.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى استدرج شخصا لقتله وسرقة سيارته بعد أن ورد بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مصاب بطلق نارى من فرد خرطوش وإصابات متفرقة بالجسم جرى إبلاغ مدير أمن القليوبية ومدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثى وتمكن رجال البحث الجنائى من ضبط المتهمين عدا المتهم الذي ظل هاربا وجرى تقديمهم للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام جنائية إلى أن تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.