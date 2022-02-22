ضبط عصابة النصب على راغبى فحص القطع التى يشتبه فى أثريتها.. صور

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الوادى الجديد، حال استقلالهم سيارة قيادة وملك أحدهم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهم "بطاقة رقم قومى مثبت بها صورة أحد المتهمين "مزورة" - هاتف محمول".

وتبين قيام أحدهم بإنشاء عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء مختلفة وهمية، وادعاؤه من خلال تلك الصفحات أنه خبير آثار.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على عملائهم راغبى فحص القطع التى يشتبه فى أثريتها، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيام أحدهم بإيهامهم بأنه خبير آثار واستلام مبالغ مالية قبل معاينة القطع الأثرية والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بالمبالغ المستولى عليها باستخدام البطاقة المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.