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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مستوى الصعيد

قنا تحقق المركز الأول فى التحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

صدى البلد

حققت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، المركز الأول على مستوى محافظات الصعيد في تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى ، و تحصين الأغنام والماعز ضد مرض الجدرى وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الامراض المُعدية التى بدات فى 22 يناير الماضى .

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها خلال الحملة حتى الآن بلغ 65 ألف و 302 حيوان بنسبة 68% من المستهدف ، منها 43 ألف و 385 رأس ماشية ، و21 ألف و 944 رأس من الأغنام والماعز.

 

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن التحصين يسهم في رفع مناعة الحيوانات والحفاظ عليها، ومن ثم النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية من الأصل الحيواني بصورة صحية وسليمة وزيادة الدخل القومى.

 

وقال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بـ قنا ، إن أعمال التحصين مستمرة حتى تحقيق المستهدف، مع عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الجلد العقدى ومرض الجُدرى.

 

وأضاف يوسف ، بأن الحملات بجانب الزيارات الميدانية تتولى تعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر.

 

قنا الحملة القومية للتحصين الأمراض الم عدية الجلد العقدي تحصين الأغنام الماشية

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