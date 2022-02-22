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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: قانون تنظيم الإعلانات سيقضي على فوضى الإعلانات الطبية

إيرين سعيد ، عضو
إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

استنكرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ظهور العديد من إعلانات الأدوية غير المرخصة سواء على شاشات الفضائيات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرة إلى أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق لطالما طالب بتنظيم الإعلان عن الأدوية، باعتبار الأدوية مصدرا هاما لكثير من المرضى ، وبالتالى يتطلب عدم التهاون أو الخطأ فيه.

وأوضحت “سعيد” في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أننا لدينا قانون تنظيم الإعلانات والذى يقوم بتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية لا سيما الأدوية على شاشات التليفزيون ، إلا أنه لم تصدر لائحته  التنفيذية حتى الآن، معقبة:" وجب تنفيذ لائحته التنفيذيه و بشكل صارم".

الدواء لا يصرف إلا بـ روشتة طبية

وناشدت عضو صحة النواب المواطنين بعدم تعاطي الأدوية غير المرخصة دون وجود وصف له من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هنا يتبلور دور الطبيب المتخصص للتشخيص و تحديد الجرعات التي تناسب حجم المرض و طبيعه الجسم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في تعليقه على  فوضى العلاج على مايسمى بالأعشاب، إنه بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية أصبحت سلطة ترخيص الأدوية هي الهيئة فقط ، وتراخيص ممارسة المهنة هي حق أصيل لوزارة الصحة."


وشدد على ضرورة التفرقة بين العلاج ووسيلة العلاج، موضحاً أنه حتى هذه اللحظة  لايوجد  تنظيم للعلاج بالأعشاب ،لافتا إلى أن  من يدعي أنه يعالج وهو ليس طبيبًا فإن الوزارة يجب أن توقفه، وهناك قرار من الحكومة لتنظيم مسألة الإعلان عن المنتجات الطبية وهذا أمر جيد.. لضبط فوضى الإعلانات الطبية.



 

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