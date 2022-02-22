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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تكريم الفائزين ببطولة الجمهورية للتنس الأرضي في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة

صدى البلد

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للتنس الارضي التي نظمها مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على ملاعبه بمشاركة 450 لاعب ولاعبة  من سن 12حتي 18 سنة.

وشارك في البطولة 20 ناديا واكاديمية، ابرزهم مركز التنمية الشبابيه بالجزيرة و الاهلي والزمالك والصيد ودجلة وسبورتنج الاسكندريه وسموحة الاسكندرية وحزيرة الورد بالمنصورة وصيد القطامية وسماش المطار والجزيرة سبورتنج والتوفيقية.

يأتي هذا فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي من اجل الاستفادة بجميع الملاعب والمنشات داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وتقديم أفضل الخدمات للأعضاء لممارسة جميع الانشطة الرياضية.

ووضعت إدارة  مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال لجنة الوزارة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار ، وكيل الوزارة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب،  خطة متكاملة لتنظيم عدد من البطولات علي جميع المستويات للألعاب الفردية والجماعية .

وقامت إدارة المركز بتسليم الفرق الفائزة الميداليات، كما تم تكريم الحكام علي المجهودات المبذولة خلال فترة البطولة وهم حكم عام احمد نادر  ورئيس الحكام فتحي اغا  وعدد 16 حكم  شارك فى البطولة .

كما تم تكريم كابتن احمد اسماعيل مدير البطولة ورئيس جهاز التنس الارضي بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة وكابتن محمود يوسف ومحمود عبد الصادق مشرف عام قطاع التنس والمدربين محمود شعبان واحمد شعبان.

أشرف صبحي الأهلي والزمالك الزمالك الأهلى بطولة الجمهورية للتنس وزارة الشباب والرياضة المنصورة الشباب والرياضة

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