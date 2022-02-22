محافظ القاهرة: نتواصل مع أصحاب المصانع بقرية الفواخير لوضعها على الخريطة السياحية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التواصل المستمر مع الحرفيين والقائمين على المصانع والورش بقرية الفواخير بمصر القديمة؛ للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير القرية وتسويق المنتجات ووضع المكان على الخريطة السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لبحث أعمال تطوير قرية الفواخير بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه جارٍ اعتماد مخطط لتطوير قرية الفواخير لإضافة عدة خدمات كمسجد ومساحات خضراء ومعارض وأماكن ترفيهية تتناسب مع رواد المكان إلى جانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد الاحتياجات الخاصة بمدرسة تعليم الحرفة بالقرية تمهيدًا لإقامتها .

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يجرى الآن مراجعة كافة المرافق مثل الغاز والمياه والكهرباء ومدى كفاءة وجاهزية الأفران لرفع كفاءتهم .

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بأعمال تطوير قرية الفواخير فى إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية.

ولفت إلى أن هناك اهتماما متواصلا لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.