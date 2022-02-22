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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خير بلدنا.. تعرف على خريطة المجمعات الخدمية الزراعية في كفر الشيخ|صور

المجمعات الخدمية
المجمعات الخدمية الزراعية في كفر الشيخ

تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية في قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير الريف المصري وإحداث طفرة كبرى في الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تحظى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، ويتابعها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، والمحاسب ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس.


ومن بين المشروعات التي تحظى باهتمام كبير، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشروع المجمعات الخدمية الزراعية البالغ عددها 5 مجمعات زراعية في 5 وحدات قروية بمركز مطوبس، طبقاً للنماذج المقررة من وزارة الزراعة، وجرى تنفيذ 3 أنواع من هذه النماذج في قرى البصراط وبني بكار وبرمبال، ومنية المرشد والجزيرة الخضراء.


ففي قرية البصراط بمركز مطوبس، وعلى مساحة 530 متراً مربعاً، جارٍ تنفيذ النموذج الأول من المجمع الخدمي الزراعي، ويشمل جمعية زراعية بمخازنها، وحدة بيطرية ومركز تجميع ألبان، والنموذج الثاني جارٍ تنفيذه في الوحدة المحلية لقرية بني بكار، وأيضاً الوحدة المحلية لقرية برمبال، على مساحة 330 متراً مربعاً، ويشمل جمعية زراعية بمخازنها، ووحدة بيطرية.

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وفي الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، وقرية منية المرشد، على مساحة 180 متراً مربعاً، طبقاً للنماذج المقررة من وزارة الزراعة، ويشمل هذا المشروع الخدمي الزراعي، جمعية زراعية بمخازنها، بالإضافة إلى وحدة إنتاج «نيتروجين»، بالجمعية الزراعية الجاري تنفيذها بمنية المرشد.

 

ومن جانبه، أكد إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» ، أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالجزيرة الخضراء 74%، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية منية المرشد 80%، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية بني بكار بلغ 61%.


وأضاف، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجمع زراعي بقرية برمبال بلغ 50%، أما نسبة تنفيذ مشروع المجمع الزراعي بقرية اليسرى «البصراط» 23%، مشيراً إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من هذه المشروعات الخدمة وفقاً للمواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات القياسية والهندسية المقررة.

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