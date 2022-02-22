مسئول بالأزهر لخريجات الطب: لا تتاجرن بالمهنة فهي عمل إنساني .. صور

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في حفل تخرج طالبات كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة الدفعة (49)، والتي شهدت تخرج 248 طبيبة، إن اليوم يوم حصاد وحصادنا مشرف، فنحن اليوم أمام سفيرات الأزهر اللاتي سينطلقن إلى المجتمع، مطالبا الخريجات طبيبات المستقبل بضرورة أن يكن سببا في تخفيف آلام الناس لا مصدر شقاء لهم، مؤكدا أن مهنة الطب ما خُلقت لأن تكون سببا في شقاء البشر.

من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إن عمل الطب هو عمل إنساني بامتياز ويجب أن تراعين الله في هذه المهنة، واعلمن أن الله شرفكن بمنحة من ذات الله حيث جعلكن سببا فى تخفيف آلام البشر وشفاء أمراضهم، ويجب ألا تتاجرن بمهنتكن النبيلة وتراعين أحوال المرضى دون أن تزدن من آلامهم وحاجاتهم.

وقالت الطبيبة الخريجة تغريد كمال، في كلمتها نائبة عن زميلاتها، لقد شرفنا الله عز وجل بأن درسنا الطب تحت ظلال الأزهر الشريف محراب علوم الدين في وطننا والعالم، فبفضل من الله تسلحنا بعلوم الدين والحياة لنجتمع بكم اليوم في دروب النجاح، مضيفة أننا اليوم نبدأ فصلا جديدا في رواية مهنتنا، ونشهد الله أنا ما كنا لنسطر حرفا من فصلها الأول إلا بفضله عز وجل ثم بفضل ما تعلمناه في الأزهر.

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