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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك أوف أمريكا: النفط متجه لـ 120 دولار للبرميل بسبب روسيا وأوكرانيا

نفط
نفط

توقع مركز الأبحاث في بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) وصول سعر نفط برنت الخام لمستوى 120 دولار للبرميل بمنتصف العام الجاري 2022.

وارتفع سعر النفط اليوم لأعلى مستوياته منذ عام 2014، عقب إقرار روسيا بالجمهوريات الانفصالية شرق أوكرانيا، وإنزال قوات روسية في المناطق المعلن استقلالها، ويتراجع سعر النفط اليوم بعض الشيء عن أعلى مستوى مسجل خلال تداولات اليوم، 96.13 دولار للبرميل.

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وفي حال استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية سيشهد النفط مزيد من الارتفاع، بالنظر لمركز روسيا كأكبر منتجي النفط في العالم، وتهدد هذه الحرب الإمدادات. 

برميل النفط فوق 100 دولار 

وحول أبرز التوقعات فقد حذرت شركة RBC لأبحاث الأسواق المالية واستراتيجيات السلع العالمية من أنه إذا عبرت الدبابات الروسية الحدود وقامت بغزو أوكرانيا فإن سعر البترول سيتجاوز 100 دولار للبرميل وسيؤثر ذلك بالتأكيد على أسواق الغاز الأوروبية وعلى أسواق الحبوب وخصوصا القمح ولاسيما أن روسيا أكبر مصدر للقمح فى العالم، وتمثل مع أوكرانيا ما يقرب من %29 من سوق تصدير القمح العالمى ولذلك ستتفاقم أسعار الغذاء والطاقة أكثر وأكثر بعد تضخمها خلال عامى الوباء.

وحذرت شركة تيسكو البريطانية لسلاسل السوبر ماركت من أن أسعار المنتجات الاستهلاكية ومواد الوقود سترتفع  5 ٪ على الأقل بحلول الربيع المقبل بعد أن ظلت فى حدود %1 فقط طوال الثلاث شهور الماضية رغم استمرار ارتفاع أسعار البترول  مع تفاقم أزمة أوكرانيا وتداعياتها المتمثلة فى نقص الإمدادات وخصوصا من الحبوب الزراعية وصعود أسعار البترول والغاز الطبيعى. 

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