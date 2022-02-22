غداً.. فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية بمراكز كفر الشيخ لأعمال الصيانة

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الأربعاء ، عن 12 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم والحامول ومطوبس والرياض وبيلا " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشأة الكبرى باقلين، وتتأثر عمليات الفصل قرية المنشأة الكبرى وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى منية جناح بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية منية جناح وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن فرشة بركات بسيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية فرششة بركات وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السحايت بالحامول، وتتأثر بالفصل قرية السحايت وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الجمعية بالبرلس، وتتأثر بالفصل أرض الجمعية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المرابعين بكفر الشيخ ، وتتأثر بالفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الغابات القبلية بالرياض، وتتأثر بالفصل قرية الزهور ومدرسة مصنع السكر، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الزحاليق بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل مالزحاليق والجماليه، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الساحل القبلي ببر البرلس، وتتأثر بالفصل قرية البنايين والمرازقة، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الكراكات ببيلا ، وتتأثر بالفصل قرية الكراكات وتوابعها.