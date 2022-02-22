كشف ملابسات فيديو متداول علي فيسبوك لدهس مواطن بالقاهرة

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن اصطدام سيارة بأحد الأشخاص بالقاهرة



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن تصادم سيارة بأحد الأشخاص خلف إحدى محطات البنزين الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ ١٧ الجاري تبلغ لقسم شرطة النزهة وجود مصادمة ومصاب خلف محطة البنزين المشار إليها .

وبالانتقال وإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة المشار إليها ، وتبين أنه سائق بأحد شركات التوصيل الخاصة ، مقيم بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وإنه حال رجوعه بالسيارة للخلف لم يشاهد المصاب وقام بالاصطدام به و عند تجمع الأهالي شعر بالخوف فقام بالفرار هارباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.