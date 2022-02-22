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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: ندعو بوتين إلى تفادي خيار الحرب الشاملة

صدى البلد

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال بإمكانه تجنب حرب شاملة من اختياراته.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف “أوستن”، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في البنتاجون، "لا يزال بإمكان بوتين تجنب خيار حرب مأساوية كاملة"، مؤكدا "سنواصل العمل مع كييف عن كثب".

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وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستدافع عن نفسها إن فُرِض القتال، مشيرًا إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية ساعدت كييف على بناء قدراتها الدفاعية.

وأضاف كوليبا خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن أوكرانيا مسالمة ولكن إذا فُرضت علينا الحرب فسوف تدافع عن نفسها، موضحًا أن خطاب الرئيس الروسي بشأن الاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك يهدف تدمير الدولة الأوكرانية.

ووصل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، للقاء مسؤولين دفاعيين وسط التطورات الجديدة في أوكرانيا والتصعيد الروسي في دونباس.

وحسب وكالة “سبوتنيك” كان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في استقبال كوليبا خارج مقر وزارة الدفاع الأمريكية.

وتأتي زيارة كوليبا بعد أن قررت روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وكييف يخدم الآن مصالح أوكرانيا.

وقال كوليبا: “أعتقد، وظننت دائمًا أن هذا كان يجب أن يتم في عام 2014، للأسف، لم يتم اعتماده في ذلك الوقت، لكننا الآن قمنا بتحليل جميع النتائج والسيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث في حال اتخاذ مثل هذا القرار تم التوصل إليه وتوصل إلى استنتاج مفاده أنه جاء في الوقت المناسب ومدروس ويفي بمصالح أوكرانيا”.

كما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أن القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود إلى كييف.

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