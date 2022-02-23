أخبار التعليم| عميد تجارة حلوان : إعلان نتائج الترم الأول خلال أيام.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت كليات جامعة القاهرة، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وقامت الكليات بفتح باب الالتماسات على النتائج.

تقديرا لدوره.. اتحاد طلاب طنطا يهدي رئيس الجامعة درع الملتقى الأول للأسر

أهدى رئيس اتحاد طلبة جامعة طنطا محمد أيمن، الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، درع الملتقى الأول للأسر الطلابية، وذلك تعبيرًا عن تقدير وامتنان اتحاد طلاب الجامعة لرئيس الجامعة، وما يبذله من جهود لدعم الشباب وتمكينهم باعتبارهم شريك رئيسى فى التنمية.

تبادلا الدروع التذكارية.. ابن بني سويف يلتقي مع رئيس جامعة أورال الفيدرالية

التقي اليوم أحمد بهيج ابن مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف والمدير التنفيذي لشركة ميديا عرب ومركز الأورال التابع لجامعة أورال الفيدرالية بمصر، برئيس جامعة أورال الفيدرالية السيد فيكتور كوكشاروف وذلك بحضور سيرجي كنيازيف - مدير الشؤون الأكاديمية، يانا فيسوتسكايا - مديرة قسم البرامج التعليمية الدولية، سيرجي توشين - نائب وكيل الجامعة للعلاقات الدولية.

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا للمديريات التعليمية ، شددت خلاله على سرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيره او الاستمارة الخاصة بموافقة اولياء امور طلاب المرحلة العمرية ما بين ( ۱۰ - ۱۸ سنة) على تلقى لقاح كورونا على الطلاب

وكيل تعليم بورسعيد يحث الطلاب على الانتظام والاجتهاد في تحصيل العلم

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين للوقوف على إنتظام سير العملية التعليمية بها حيث كان ‏فى إستقباله محمد العربى مدير المدرسة.‏

عميد تجارة حلوان : إعلان نتائج الترم الأول خلال أيام

كشفت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان، أن مواعيد إعلان نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021-2022.

" السلوك المحرج لدى اطفال التوحد " في ندوة بطفولة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " السلوك المحرج لدى اطفال التوحد والاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة"، بمقر مركز ذوى الاحتياجات الخاصة التابع للكلية.

الأحد .. اقتران القمر مع المريخ الكوكب الأحمر

نشهد يوم الأحد القادم، ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس.. صور

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية تعزيز الجانب الثقافي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للمسابقات المحلية والدولية، وذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على تبني نمط عقل واعي وقادر علي بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.

جامعة عين شمس: تدريب موظفي الشئون على لغة الإشارة لدمج ذوي الهمم

تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات لطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم لتصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقتهم لضمان الطلاب في الحصول على التعليم العالي.

إشادة دولية بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة بمصر

أشاد المشاركون في المجلس الاستشاري لدعم استراتيجية إصلاح التعليم الفني، والذي عقد يوم الاثنين الماضي بالقاهرة، بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير التعليم الفني، مطالبين بضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص وشركاء التنمية المعنيين لمتابعة تنفيذ ركائز رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني، ويأتى هذا تماشيًا مع جهود الحكومة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

كلية البنات تبدأ اختبار الصوت للتدريب براديو عين شمس

أعلن راديو عين شمس بكلية البنات، عن اكتشاف مواهب المذيع والمراسل ومقدم نشرة الأخبار والممثل الإذاعي، خلال "اختبار الصوت" للانضمام إلى فريق الراديو.