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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا للمديريات التعليمية ،  شددت خلاله على سرعة توزيع استمارة الموافقة المستنيره او الاستمارة الخاصة بموافقة اولياء امور طلاب المرحلة العمرية ما بين ( ۱۰ - ۱۸ سنة) على تلقى لقاح كورونا على الطلاب

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة العودة في اعادة تجميع هذه الاستمارة من الطلاب مرك اخرى بعد توقيعها من ولي الأمر ، مشيرة الى ان هذه الاستمارة معدة من قبل وزارة الصحة والسكان

وقالت وزارة التربية والتعليم ، في حالة تجميع عدد ٢٠٠ استمارة أو أكثر من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة التعليمية ، يتم مخاطبة الإدارة الصحية لقيامها بتطعيم الطلاب داخل احدى المدارس التي تتوسط الإدارة، على ان يتم تسجيل الحالات التي يتم تطعيمها بلقاح كورونا

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واكدت وزارة التربية والتعليم ، على أن يقوم مشرف التربية البيئية بالمدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاة الوزارة بموقف تطعيم الطلاب بصفة اسبوعية.

واضافت وزارة التربية والتعليم انه تنفيذا لقرارات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا يرجي التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بكل مديرية تعليمية لتوجيه وتشجيع طلاب المرحلة العمرية ما بين( ۱۲- ١٥ سنة ) على تلقي لقاح كورونا بعد موافقة ولى الأمر، مع ضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والادارات الصحية لتنفيذ ما سبق ، مع اعتبار الموضوع هام جدا.

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خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

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