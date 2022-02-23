تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن| سمير صبري بخير.. وابنة أحمد حلاوة: حالته حرجة

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية بين إصابات بفيروس كورونا، وحالات مرضية خاصة جعلتهم حديث السوشيال ميديا، ويهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.

سمير صبرى

أكد مصدر مقرب من الفنان سمير صبري أنه لن يغادر المستشفى غداً، كما كان مقررا له.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن الفنان سمير صبرى من المقرر أن يقوم بإجراء عملية قسطرة بالقلب يوم الخميس القادم ، بحسب ما قرر الأطباء ، إلا أن حالته مطمئنة ومستقرة .

وكشفت شقيقة الفنان القدير سمير صبري عن تطورات حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى خلال الساعات الماضية.

وقالت لـ صدى البلد: "الحالة الصحية لـ سمير صبري مطمئنة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الأيام القادمة بعد إجراء فحوصات طبية شاملة.

وتابعت شقيقة سمير صبري، أنه دخل المستشفى خلال الأيام الماضية بسبب ألم فى رجله، بالإضافة الى إجراء فحص شامل للاطمئنان على حالته الصحية.

أحمد حلاوة

كشفت هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد أن تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ودخل على أثرها مستشفى العزل الصحي.

وقالت هبة حلاوة عبر خاصية الواتس آب “الإستوري”: "مازال الحرجة حرجة جدا نرجو الدعاء له بالشفاء، وخروجه من تلك الأزمة على خير".

ووجهت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، رسالة لجمهور والدها، قائلة: "بالنسبة للناس الكثيرة اللي بتتواصل معانا .. فإحنا في حالة لا تسمح للرد على المكالمات والرسائل اللي بالكم الهائل ده".

وأضافت هبة حلاوة في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المُذاع على فضائية "dmc": "أنا مقدرة كم الحب الرهيب لوالدي اللي احنا شوفناه منهم وربنا يجازيهم خير .. ولكن حقيقي الوضع لا يسمح بإن احنا نقعد نرد على المكالمات والرسائل ديه كلها".

جميل المغازى

تعرض المخرج جميل جميل المغازي لإصابة في رأسه إثر سقوط احدى معدات التصوير عليه وقت تصوير كليب "تاتي" وهي أغنية عراقية من المقرر طرح الكليب الخاص بها خلال أيام.

وفي الوقت نفسه كان جميل جميل المغازي سافر منذ ثلاثة أيام إلى لبنان من أجل الاجتماع بشمس المقرر تصوير كليبين غنائيين لها في لبنان من بينهما كليب "تاتي" الذي تعرض فيه لإصابة جعلته يؤجل عودته إلى مصر يومين.