شاهد احتفال السعوديين بـ بذكري يوم التأسيس |فيديو

عرض برنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، مقطع فيديو من المملكة العربية السعودية وتحديدًا من بوليفارد الرياض، الذى يحتفل فيه المواطنون بذكري يوم التأسيس.

وقالت مراسلة البرنامج من السعودية، إن الأجواء احتفالية، والجميع فى فرح وسرور.

ولفتت إلى أن هناك فاعليات كثيرة بهذا اليوم، و أن هناك زياً معيناً يرتديه الجميع احتفالا بمرور ثلاثة قرون من المجد، وهناك مشاركة كبيرة.

وكشف الدكتور على البسام أستاذ التاريخ الحديث المشارك فى جامعة الملك فيصل، ملامح من قيام الدولة السعودية قبل 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود، وقال إن التاريخ ممتلئ بـ القراءات الجديدة، والمختصون بالتاريخ الحديث كتبوا قراءة جديدة للتاريخ السعودي، وتم الكشف عن أشياء جديدة كانت غير معلنة.



وأضاف على البسام أن المملكة السعودية تحتفل لأول مرة بذكري تأسيسها عام 1727.



وأشار إلى أن الشوارع فى الرياض ممتلئة بالاحتفالات وهناك فرحة من المواطنين بتاريخهم.



وكشف أنه لا يوجد تعارض بين يوم التأسيس واليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، و الاحتفال بيوم التأسيس مضمونه عودة الناس إلى جذورها وتاريخها.

