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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة علاج قشرة الشعر للرجل بالأسبرين

طريقة لعلاج قشرة
طريقة لعلاج قشرة الشعر للرجل

هناك أكثر من طريقة لعلاج قشرة الشعر للرجل؛ حيث يعتبر الأسبرين أحد أقوى هذه الطرق وأسهلها، حيث يحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك ، وهو عنصر نشط يستخدم في معظم أنواع الشامبو المضاد للقشرة ، هذا يمكن أن يعطيك راحة فورية من قشرة الشعر .

 

طريقة لعلاج قشرة الشعر للرجل 

 


وقد يكون الأسبرين طريقة لعلاج قشرة الشعر للرجل، بالإضافة إلى أنها وسيلة سهلة ومتوفرة؛ حيث يمكن علاج قشرة الرأس عن طريق طحن الأسبرين وخلطه مع كمية من الشامبو وتركه على الشعر لمدة دقيقتين، ثم غسل الشعر جيداً ثم إعادة غسله مرة أخرى بالشامبو .
 

أسباب شيب الشعر المبكر وكيفية العلاج


ووفقا للعديد من الأبحاث، ان الأسبرين يمكن التخلص من قشرة الشعر للرجل من المرة الاولى، وفيما يلي  سنقوم بتوضيح طريقة إستخدام الأسبرين في طريقة لعلاج قشرة الشعر نهائيا، وهي:

المكونات 
3 أقراص مسحوقة من الأسبرين
1 كوب خل التفاح

 

طريقة لعلاج قشرة الشعر للرجل 


وقت التحضير
2 دقيقة

وقت المعالجة
5 دقائق

معالجة
يخلط كوبًا من خل التفاح مع ثلاث أقراص مطحونة من الأسبرين في وعاء.
يترك جانبًا ونقوم بغسل شعرك بالشامبو.
بعد شطف الشامبو من الشعر، يسكب محلول الخل والأسبرين من خلاله وندلك فروة رأسك أثناء الصب.
نترك المحلول لمدة 5 دقائق ثم اشطفي شعرك جيدًا.
بعد الإنتهاء نضع البلسم ودع شعرك يجف في الهواء، ويمكن القيام بهذه الخطوات مرة كل اسبوعين.

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