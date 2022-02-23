رفقة مصطفى فوزي وميدو حسام.. الأهلي يوافق على إعارة بيسو إلى ميتشالوفتسي السلوفاكي

وافقت إدارة الأهلي على انتقال محمد أحمد بيسو لاعب الفريق الأول، إلي ميتشالوفتسي السلوفاكي حتى نهاية الموسم.

ووقع اللاعب على تعاقد الإعارة مع ناديه الجديد بعد أن اجتاز الكشف الطبي ظهر أمس الثلاثاء، ليلعب بيسو مع لزيزكوف التشيكي برفقة مصطفي فوزي وميدو حسام لمدة عامين.

كما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.



وقرّر بيتسو موسيماني المدير الفني مواصلة التدريبات ظهر اليوم في إطار تجهيز اللاعبين للقاء صن داونز، والمقرر له السبت القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.



وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلي طوى صفحة مباراة المقاصة بمجرد انتهائها للتركيز في المباراة القادمة أمام ‏صن داونز .. قائلاً: "توقيت مباراة المقاصة كان في غاية الأهمية للأهلي، خاصة أن الفريق ‏شارك في كأس العالم للأندية ثم خاض مباراة الهلال في السودان وجاءت مباراة المقاصة على ‏المستوى المحلي قبل مباراة صن داونز".