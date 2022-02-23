الأمم المتحدة: القوات الروسية على حدود أوكرانيا لا تهدف لحفظ السلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن القوات الروسية على حدود أوكرانيا "ليست لحفظ السلام"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووجه جوتيريش انتقادا شديد اللهجة إلى روسيا قائلا إن "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائياً"، مشدداً على أن الدول الأعضاء وافقت عليها جميعاً وعليها جميعاً تطبيقها".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين "قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من دونيتسك ولوجانسك يشكل انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأكد جوتيريش أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سددت "ضربة قاضية لاتفاقات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من "تحريف مفهوم حفظ السلام" بعد أن أمر بوتين بإرسال قوات روسية إلى المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا من أجل "حفظ السلام" فيهما.

وتابع جوتيريش "عندما تدخل قوات دولة ما أراضي دولة أخرى من دون موافقتها، فهؤلاء ليسوا جنود حفظ سلام محايدين.. هم ليسوا بتاتاً جنوداً لحفظ السلام".

وأردف "في هذه اللحظة الحرجة، أدعو لوقف فوري لإطلاق النار ولاستعادة سيادة القانون.. لقد حان الوقت لاستئناف مسار الحوار والمفاوضات".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانستك الانفصاليتين عن شرق أوكرانيا.