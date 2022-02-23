عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: القوات الروسية على حدود أوكرانيا لا تهدف لحفظ السلام

جوتيريش: القوات الروسية
جوتيريش: القوات الروسية على حدود أوكرانيا ليست لحفظ السلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن القوات الروسية على حدود أوكرانيا "ليست لحفظ السلام"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووجه جوتيريش انتقادا شديد اللهجة إلى روسيا قائلا إن "مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائياً"، مشدداً على أن الدول الأعضاء وافقت عليها جميعاً وعليها جميعاً تطبيقها".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين "قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من دونيتسك ولوجانسك يشكل انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأكد جوتيريش أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سددت "ضربة قاضية لاتفاقات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من "تحريف مفهوم حفظ السلام" بعد أن أمر بوتين بإرسال قوات روسية إلى المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا من أجل "حفظ السلام" فيهما.

انفجار هائل يهز دونيتسك شرق أوكرانيا

بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوجانسك.. كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

وتابع جوتيريش "عندما تدخل قوات دولة ما أراضي دولة أخرى من دون موافقتها، فهؤلاء ليسوا جنود حفظ سلام محايدين.. هم ليسوا بتاتاً جنوداً لحفظ السلام".

وأردف "في هذه اللحظة الحرجة، أدعو لوقف فوري لإطلاق النار ولاستعادة سيادة القانون.. لقد حان الوقت لاستئناف مسار الحوار والمفاوضات".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا أعلنت عن فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانستك الانفصاليتين عن شرق أوكرانيا. 

أوكرانيا جوتيريش الأمم المتحدة غوتيريش روسيا قوات روسية اوكرانيا دونيتسك لوغانسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

موضوعات متعلقة

رئيس بيلاروسيا يتعهد بتطوير التعاون العسكري مع روسيا

انفجار هائل يهز دونيتسك شرق أوكرانيا

ترشيحاتنا

طقس الأربعاء| الأرصاد: دافئ نهارا بـ 23 درحة على القاهرة.. وأمطار وشديد البرودة ليلا

ضياء السيد: الجهاز الفني للمنتخب يضم دائمًا الأفضل من اللاعبين

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف أغانيه من اليوتيوب.. والجمهور يتوقع السبب

أول رد روسي على عقوبات بريطانيا ضد موسكو

ضياء السيد: لا نغضب من الهجوم على المنتخب.. وكأس العرب أفاد الفريق

هجوم إسرائيلي على سوريا يتسبب في أضرار مادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صيف لزعابيب.. ماذا قالت الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ال 72 المقبلة؟

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ