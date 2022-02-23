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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس فنزويلا يدعم اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك

رئيس فنزويلا يدعم
رئيس فنزويلا يدعم اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن بلاده تعرب عن دعمها الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يخص الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، وتؤيد إيجاد الحلول الدبلوماسية.

وقال مادورو، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء ردا على الإجراءات الروسية الأخيرة بشأن أوكرانيا "أعلن دعمي الكامل لبوتين، وعلى الجميع للجوء للدبلوماسية".

وتابع رئيس فنزويلا "راقبنا الأحداث في روسيا وأوكرانيا، ليس الآن فقط، بل راقبنا كيف تريد الولايات المتحدة وحلف الناتو التخلص من روسيا عسكريا، إيقافها وإنهاء العالم متعدد الأقطاب.. فنزويلا ستكون دائما مع بوتين وروسيا.. كل الدعم للرئيس بوتين، كل الدعم لروسيا".

وأوضح أنه "في أوكرانيا، ونتيجة لاضطهاد الشعب الروسي في شرق أوكرانيا.. تم إعلان منطقتين على أنهما جمهوريتان شعبيتان هماا دونيتسك ولوجانسك..  من أجل حماية نفسيهما من الإبادة على أيدي القطاعات الفاشية التي استولت على السلطة.. وفي جميع مراحل النزاع كان هناك دائما اقتراح دبلوماسي من أجل الحوار من قبل بوتين، والذي نتج عنه اتفاقات مينسك".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "نعلن دعمنا لجميع مبادرات الحوار والبحث عن حلول دبلوماسية".

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كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، الاثنين، اعتراف روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بعقوبات غربية، كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

كما أعلنت دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع بوتين مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. 

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