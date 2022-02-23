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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعى فى القليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين إثر تصادم سيارة أجرة مع أخرى نقل على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي السريع اتجاه مدينة بنها فى القليوبية بالقرب من قرية سندنهور وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى أجرة بطريق مصر اسكندرية الزراعي أمام بلدة سندنهور اتجاه مدينة بنها. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي والمصابين لمستشفى بنها الجامعي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تحفظت الأجهزة المعنية فى القليوبية على رضيع عثر عليه ملقى أسفل السيارات بموقف مساكن الرملة عاريا تماما وبالحبل السرى الخاص به، وجرى نقله لمستشفى بنها للأطفال التخصصي، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بالعثور على رضيع حديث الولادة ملقى عاريا تماما بالحبل السري الخاص به، دون ملابس أسفل السيارات بموقف مساكن الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

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