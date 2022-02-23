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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على رضيع ملقى بموقف السيارات في بنها فى

طفل رضيع
طفل رضيع

تحفظت الأجهزة المعنية فى القليوبية على رضيع عثر عليه ملقى أسفل السيارات بموقف مساكن الرملة عاريا تماما وبالحبل السرى الخاص به، وجرى نقله لمستشفى بنها للأطفال التخصصي، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بالعثور على رضيع حديث الولادة ملقى عاريا تماما بالحبل السري الخاص به، دون ملابس أسفل السيارات بموقف مساكن الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

من ناحية اخري قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة بمحافظة القليوبية، فى القضية رقم 459 لسنة 2013 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 85 لسنة 2013 كلى شمال بنها،إحالة  المتهمين بقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 22 مارس المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، ومحمود منيب.
تعود أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً بمقتل "طارق. ف" امين شرطة على أيد اربع أشخاص من حيث تبين قيام المتهمين أثناء  سيرهم بمركبة مبلغ بسرقتها قيادة الأول وأثناء  توجه المجنى عليه بالارتكاز الأمنى لمباشرة مهام عمله، اطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية من   "بنادق آلية" أودت بحياته.
كما اطلق المتهمين عدة أعيرة نارية صوب ثلاثة اخرين كانوا بالارتكاز الآمنى بصحبة المجنى عليه واحيلا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط المتهمين والأسلحة النارية والذخيرة التى كانت بحوزتهم واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق

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