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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"مصر تبتكر".. جامعة حلوان تنظم أكبر مسابقة علمية على مستوى الجامعات المصرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تقييم أسرة من أجل مصر المركزية بـ جامعة حلوان أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية تحت شعار "مصر تبتكر" مسابقة Triple S وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي،وتاتى المسابقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لرعاية المبتكرين والمبدعين.

وتقام المسابقة  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وتحت إشراف عام الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق ومؤسس المسابقة.

ومن جانبه أكد  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل على تشجيع إبداعات الطلاب وتأتي تلك المسابقة لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.

رئيس جامعة حلوان يشارك في مؤتمر جامعة أسيوط الدولي للتنمية والبيئة في الوطن العربي

وقد أفاد الدكتور محمد حسنين ربيع أن  فكرة المسابقة تحاكي المسابقات العالمية فى مجال الهندسة وتساهم فى تطوير التعليم والبحث العلمي، وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم والإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة  لإخراج أفضل واقوى المشاريع الممكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها ودعم الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

وكما أفاد  الدكتور كريم همام رائد اسرة من اجل مصر أن يعد هذا العام هو العام الخامس للمسابقة ونتيجة لنجاحها ستكون المسابقة في موسمها الخامس منافسة بين مختلف جامعات مصر وذلك لتبادل المعرفة والثقافات بين الطلاب الجامعات فى منافسة حضارية .

وأشار الدكتور محمد حلمي منسق ومؤسس المسابقة أن المسابقة تتكون من أربعة فئات، تأتي الأولي تحت اسم،spaghetti competition، و فكرة المسابقة هي " عمل كباري وجسور من المكرونة على هيئة أشكال هندسية بوزن من كيلو إلى 2 كيلو للكوبري ويتحمل اوزان تصل إلي 100 كجم ويتم ربط بين المكرونة بمواد لاصقة بحيث تكون تصميم الكوبري جيدا، ويعد الفريق صاحب الكوبري القادر على تحمل أوزان ثقيلة هو الفائز بالمسابقة.

وتتمثل المسابقة الثانية EPD "Egg protection devices" وتعد هندسة المطرية أول كلية حكومية في مصر تنفذها لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة و فكرة المسابقة هي "تنفيذ محاكاة لمنشأ عسكري يحتوي على متفجرات وذخيرة بغرض حمايته من أي هجمات خارجية، وتعبر عن المنشأ بفريم خرساني على شكل حرف يو بأبعاد محددة، كما تعبر عن الذخيرة ببيضة لأنها جسم هش وحساس وتضرب الفريم الخرساني ببار حديد وزنه 8 كجم، ويضرب الفريم من ارتفاعات مختلفة تبدأ من نصف متر حتى 3 أمتار، وأكبر فريم يتحمل أكبر عدد من الضربات دون أن ينهار يكون الفائز".

اما مسابقة general competition 
هي مسابقة خاصة لطلبة الفرقة الأولى بمختلف اقسامهم ( الهندسة المدنية و المعمارية و الميكانيكية) بحيث يقدم الطلاب فكرة لمشروع يمكن تنفيذه لحل مشكلة أو تطوير مشروع موجود في الواقع و تهدف هذه المسابقة إلى  محاولة الاستفادة من المشاريع المقدمة في تنميه المشروعات القومية للدوله و تظهر هذه المسابقة بشكل كبير قدرة الطالب على الإبتكار والتطوير من البيئة المحيطة من الناحية الهندسية.

وتتمثل المسابقة الرابعة فى 
earthquake competition "، وهي عبارة عن منشآت لمقاومة الزلازل والانهيارات من المكرونة الاسباجيتي بأبعاد وأدوار محددة من قبل الاساتذة المشرفين.

وفي الموسم الخامس هذا العام سيتم اضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية وهي مسابقة landscape design وهي عبارة عن تطوير للمساحات الخارجية في الكلية لمواكبة التطورات الاخيرة في الهندسة المعمارية في مصر.

هذا وتقام بدء فعاليات المسابقة يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس 2022 وتستمر لمدة 7 أيام .

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