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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

حمو بيكا
حمو بيكا

 

أصدر مؤدى المهرجانات حمو بيكا ، بيانًا صحفيًا بعد تسريب مكالمة هاتفية مع شخص مجهول ، حول حصوله على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل تسجيل قيدهم بالموسيقيين.

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بعد تسريب مكالمة الرشوة|حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين

وقال حمو بيكا من خلال البيان: "في إطار الأحداث الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ما ورد في أحد البرامج التليفزيونية على لسان حمو بيكا، وما يتعرض له من تعسف واستغلال من أحد أعضاء نقابة الموسيقيين ، والجدل الذي أثير في هذا الشأن، والذي دفع الفنان حلمي عبد الباقي بصفته عضو نقابة الموسيقيين، بتقديم بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ، ضد حمو بيكا".

شبهات

وأضاف حمو بيكا من خلال البيان : "الفنان حمو بيكا يؤكد أولا على احترامه الكامل لكيان نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان الكبير هاني شاكر ، مؤكدا أن كل ما قيل بشأن استغلال وتعسف أحد أعضاء مجلس النقابة للفنان حمو بيكا وبعض الفنانين دون الآخرين، هو حقيقة ثابتة ومؤكدة بالمستندات الورقية والفيديوهات والشهود، وإن عدم ذكر الأسماء كان من قبيل الاحترام الكامل لكيان نقابة الموسيقيين، والتي كنا ننتظر منها الوقوف على مضمون حقيقة ما ورد بإجراء التحقيق الداخلي بالنقابة بشأنها، خصوصا وأن الشخص المقصود بذلك سبق اتهامه في مثل هذه الأمور من قبل، وتحرر عنها العديد من القضايا، وأنه ليس فوق مستوى الشبهات.

ولمتابعة آخر أخبار الفنان حمو بيكا ونقابة الموسيقيين .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

حمو بيكا نقابة الموسيقيين حلمى عبد الباقى النائب العام هاني شاكر

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