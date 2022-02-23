عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. التربيع الأخير للقمر يزين السماء

القمر
القمر

تتزين سماء مصر غدا بظهور قمر التربيع الثاني لشهر فبراير، فى ظاهرة فلكية ينتظرها  هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا نشهد قمر التربيع الثاني لشهر فبراير حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير لشهر رجب 1443 يوم 24 فبراير 

الأحد .. اقتران القمر مع المريخ الكوكب الأحمر

.وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

التربيع الأخير للقمر 

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء الى ان يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شعبان 1443 .
المقصود بتربيع القمر
 و المعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

قمر قمر التربيع الثاني التربيع الثاني لشهر فبراير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية المقصود بتربيع القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

السيسي يوجه طلبة الكلية الحربية بالتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي تتميز بها القوات المسلحة

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ترشيحاتنا

شوبير: جماهير الأهلي راضية عن موسيماني.. وميكيسوني علمنا نبطل نحكم بالفشل

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول إنشاء قرية التراث البدوي بشرم الشيخ

على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: اليوم أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

إسرائيل تكثف غاراتها..ماذا تريد تل أبيب من الهجوم المتكررعلى سوريا؟ خبير يجيب

شعراوي: الحكومة تسعي لتمكين المرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم

شكله جميل ويفرح.. شوبير يتغزل في الأهلي وموسيماني عقب رباعية مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

صور .. صلاح عبد الله ضيف شرف خامس حلقات اللعبة 3

سليم أم مزور؟ .. ما قصة عقد كهربا مع الزمالك وإمكانية عودته إلى الأهلي مجددا؟

فيديو

نام 22 ساعة.. كواليس قصة وفاة طبيب المنيا

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ