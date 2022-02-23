اليوم.. ختام فاعليات ورشة عمل المؤلف العراقى قتيبة النعيمى بجامعة عين شمس

تختتم اليوم فاعليات ورشة عمل "الدرجات الجزيئة متعددة الأصوات للمقامات العربية " والتى ينظمها قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس وتستضيف خلالها البروفيسور والمؤلف الموسيقي الدكتور قتيبة النعيمي (عراقي/ بلجيكي) الجنسية وعضو المنتدى البلجيكي ومسؤول العلاقات الدولية لمهرجان هينو الدولي في بلجيكا.

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ،وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د. أسامة السيد عميد الكلية ،ورئاسة أ.د. داليا حسين فهمي رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية.

أشاد أ.د. ايمن صالح بجهود الفنان الموسيقى قتيبه الكبيرة في ابتكار نظام الدرجات الجزئية الذي سيفتح بها المسار المفقود لكل العالم لفهم ودراسة موسيقانا العربية الغنية وثقافاتها المتعددة ، لافتا إلى أن الورشة التى تنظمها كلية التربية النوعية بالجامعة برئاسة أ.د. داليا حسين فهمي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية وبدعم من مهرجان ابو ظبي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية للنظام المبتكروللعلوم الموسيقية الحديثة ،وذلك بعد تقديمها فى بلجيكا وفرنسا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك في المجالات الثقافية والفنية الموسيقية دولياً.

و أوضحت أ.د. داليا حسين فهمي أن هذا نظام الدرجات الجزئية يعد أداة إضافية للتأليف الموسيقي المعاصر للموسيقي الحديثة،باعتباره ذو صلة بأساليب ومراجع لا حصر لها، كما إنه يزود بألوان واصوات اوركسترالية جديدة ويعزز الهوية الموسيقية الشرقية ويعمل على نشرها فى أرجاء المعمورة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الموسيقيين من جميع أنحاء العالم.

وكان أ.د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، قد قام بلقاء البروفسير الموسيقي قتيبة النعيمي وتم اهدائه درع الجامعة كما تم تكريم المشاركين في ورش العمل وهم السوبرانو البلجيكية : جولي كابغت واعطائها ميدالية الجامعة وأيضا تكريم عازف العود العراقي محمد العطار مدير بيت العود في بغداد واعطائه ميدالية الجامعة وأيضا تكريم عازف التشيللو العراقي ادور كاظم حسن وتشارك في ورش العمل عازفه الفيولينة الدكتورة مروة عمرو مدرس آلة الكمان بالقسم .