بعثة الأهلي للسباحة التوقيعية تتجه إلى الإمارات للمشاركة في بطولة SPORTEX الدولية

توجهت بعثة الفريق الأول للسباحة التوقيعية بالنادي الأهلي، اليوم، إلى دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات بطولة SPORTEX ARTISITIC SWIMMING الدولية الودية.

وتقام البطولة بمشاركة ١٥٠ لاعبة من ٧ دول، ومن المقرر أن تقام منافساتها بمدينة أبو ظبي يومي 26 و27 فبراير الجاري.

وتضم البعثة كلا من : عمرو ممدوح مدير جهاز السباحة التوقيعية والغطس رئيسا للبعثة وعزيزة محمود مدربا عاما واللاعبات : جيلان شتلة - ملك إياد - ميار خالد - سندس أحمد - مريم يسري - جنى جمال - أمينة طارق - جومانة أحمد - نور محمد - إسراء خالد.