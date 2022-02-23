نشرة أخبار العالم | أوكرانيا تفرض الطوارئ وتستدعي جنود الاحتياط.. وتحذيرات عاجلة من زعماء العالم لـ بوتين

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم، الأربعاء، العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة، وتصدر ذلك:

أوكرانيا تفرض حالة الطوارئ وتجهز جنود الاحتياط

تحركت أوكرانيا لفرض حالة الطوارئ اليوم، الأربعاء، حيث كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على روسيا بفرض عقوبات والتهديد بفرض المزيد منها في ظل احتمالات حدوث غزو شامل في الأيام المقبلة.

ووفقا لما نشرته NBC، طلب مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا من البرلمان في البلاد فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعدما كانت أوكرانيا أكثر هدوءًا بشأن التهديد بالحرب.

كما حثت الحكومة جميع المواطنين الأوكرانيين على مغادرة روسيا وبدأت في تجنيد جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا.

قدرت التقديرات الأخيرة عدد الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا بين 1.9 مليون و3 ملايين.

أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط.. وتحث مواطنيها على مغادرة روسيا فورا

دعت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة روسيا فورًا، وذلك وسط تصعيد موسكو الأخير ضد البلاد.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا قد يُعقد المساعدة القنصلية في موسكو، مناشدة مواطنيها بالمغادرة والامتناع عن السفر أيضًا.

فيما قال مسئول أوكراني، إن بلاده استدعت جنود الاحتياط في الجيش، وهو ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، موضحا أنه أصدر مرسومًا باستدعاء جنود الاحتياط لفترة خاصة، لكنه استبعد تعبئة عامة.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الشركاء وحلفاء بلاده بتصعيد الضغط فورًا على روسيا، لوقف عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضرب اقتصاده.

يأتي ذلك بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى منطقتين أوكرانيتين يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من روسيا، وذلك عقب اعترافه بانفصال الجمهوريتين دونيتسك ولوجانسك.

وعلى أثرها، تصاعدت وتيرة التوترات بين روسيا والدول الغربية عقب اعتراف بوتين بانفصال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، عقوبات ضخمة ضد موسكو، مهددة بتشديد وتصعيدها في حال أي غزو شامل ضد أوكرانيا.

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

أشهرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون سلاح العقوبات على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن قال إنه سيرسل قوات "حفظ سلام" إلى المناطق الانفصالية الشرقية لأوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز”.

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن بسرعة عقوبات جديدة محدودة على روسيا بعد أن اعترف بوتين رسميًا بأن منطقتي لوجانسك ودونيتسك التي يسيطر عليهما المتمردون مستقلتان عن أوكرانيا - وهي خطوة انتقدتها العديد من الدول باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف "إن الظلام قد حل مليئا بالشكوك"، ذاكرًا أن الكرملين قام بعمل خطوة أخرى لإحياء الاتحاد السوفيتي المنحل منذ 30 سنة، مضيفًا أن القادم سيكون مليئًا بالتحديات.

وصارح الوزير الناس: "ستكون هناك خسارات، وستكون هناك آلام ومعاناة، وسنتجاوز هذا الخوف واليأس".

وطوال الفترة الماضية ادعت روسيا أن أوكرانيا تهاجم معاقل المتمردين في دونباس، وهو الأمر الذي نفته أوكرانيا.