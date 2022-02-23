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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| بايدن وأوروبا يعلنان فرض عقوبات ضد روسيا.. السعودية تقرر إلغاء تأشيرة «عمرة مضيف».. وموسكو تبدأ إقامة علاقات دبلوماسية مع لوجانسك ودونيتسك

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

روسيا تعلن بدء إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، بدء العلاقات الدبلوماسية مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

الرئيس الأمريكي يعلن فرض حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، دفعة أولى من العقوبات ضد روسيا، مؤكدًا أنها ستعزل موسكو عن المنظومة المالية الغربية.

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن خطورة النسخة الجديدة لمتحور أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن النسخة الجديدة من متحور أوميكرون المسماة "بي ايه.2"، لا تتسبب بأعراض مرضية أكثر خطورة من النسخة الأصلية لـ أوميكرون.

نشرة أخبار العالم | الغزو الروسي لـ أوكرانيا بدأ.. كورونا تتخطي الـ 425 مليونًا و770 ألف حالة عالمياً.. السعودية تقترب من العودة للحياة الطبيعية

نشرة أخبار العالم| بوتين يعترف رسميا باستقلال دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق.. الأردن يرد على تسريبات كريدي سويس

وسط تصعيد روسيا.. رئيس أوكرانيا يستدعي قوات الاحتياط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إنه استدعى جنود الاحتياط لفترة خاصة، لكنه استبعد تعبئة عامة بعد أن أعلن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن أنه سيرسل قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوجاستك اللتين اعترف استقلالهما.

ردا علي قرارات روسيا.. تحرك عسكري عاجل للجيش الأمريكي في البلطيق

أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الثلاثاء، بإرسال 800 جندي و 20 طائرة هليكوبتر من طراز AH-64  موجودة بالفعل في أوروبا إلى منطقة البلطيق وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

بايدن لوزير خارجية أوكرانيا: مستعدون للرد بحزم على أي عدوان روسي

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة الأخير لواشنطن.

نخب سياسية وبنوك رئيسية.. تعرف على أبرز العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، عن حزمة أولى من العقوبات ضد روسيا، ردًا على قرار رئيسها فلاديمير بوتين، بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

الكرملين: بوتين لم يتابع كلمة بايدن حول أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتابع كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي ألقاها حول الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن بوتين يحضر اجتماع عمل الآن.

السعودية.. وزارة الحج والعمرة تعلن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف"

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس الثلاثاء، إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف”، مؤكدة أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

وسط النزاع مع روسيا.. أوروبا تلجأ للغاز المصري

وسط الخوف الذي يجتاح أوروبا إزاء حدوث عجز ضخم في إمدادات الغاز الطبيعي للقارة العجوز إثر النزاع بين روسيا وأوكرانيا الذي يحتمل أن يتطور إلى الغزو، نشرت صحيفة "الكوريو" الإسبانية تقريراَ عن البدائل المتاحة للغاز الروسي، والتي كان في مقدمتها الغاز المصري.

بايدن مخاطبا بوتين: من تعتقد نفسك كي تضم أراضي أوكرانيا ؟

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، انتقادات شديدة اللهجة، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد إعلانه الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، شرقي أوكرانيا.

تؤلم موسكو بشدة.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض حزمة عقوبات ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على حزمة من العقوبات على روسيا.

بوتين ليس ضمنهم.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات استهدفت 27 فردا وكيانا روسيا

أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات الأوروبية التي الموافقة عليها استهدفت 27 فردا وكيانا روسيا يقوضون وحدة أوكرانيا.

موسكو: العقوبات الأوروبية ضد روسيا غير مشروعة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الثلاثاء، إن العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا غير مشروعة، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس".

روسيا تعتزم إجلاء موظفي سفارتها من أوكرانيا قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن روسيا ستجلي قريبا موظفي سفارتها من أوكرانيا.

انهيار عملة أوكرانيا إلى أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات

تعرضت الأصول الأوكرانية، أمس الثلاثاء، لضغوط هائلة بعد تصاعد التوترات مع روسيا، مما أدي إلي انهيار العملة المحلية إلي أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات.

3 دولة أوروبية تستدعي سفير روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا

استدعت بولندا، أمس الثلاثاء، السفير الروسي لدى بلادها، للاحتجاج على الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

خادم الحرمين: في ذكرى التأسيس نحتفي بتاريخ دولة وتلاحم شعب

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، أن يوم التأسيس يجسد تلاحم الشعب السعودي والصمود أمام جميع التحديات.

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