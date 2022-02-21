نشرة أخبار العالم| بوتين يعترف رسميا باستقلال دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق.. الأردن يرد على تسريبات كريدي سويس

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بوتين يعترف رسميا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الاعتراف رسميا وبشكل فوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

لحظة توقيع بوتين مرسوما باستقلال دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن اعتراف روسيا، رسميا، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.

سوريا تعلن استعدادها للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، استعداد دمشق للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

أعلنت وزارة خارجية الكويت، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق في واقعة دخول أحد الأشخاص غير المدعوين لدي سفارة بلادها في القاهرة، أثناء حفل عشاء أقامته السفارة علي شرف وفد رسمي كويتي، موضحة إنه تم إخراجه بعد اكتشاف شخصيته.

تسريبات كريدي سويس.. الأردن يرد على تسريب حسابات مصرفية للملك

رد الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، اليوم الاثنين، على تسريبات بنك "كريدي سويس"، أحد البنوك الأكثر شهرة في العالم، عقب كشف بيانات أكثر من 18 ألف حساب مصرفي، بينهم حسابات لملك الأردن عبدالله الثاني.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد اعتراف بوتين بدونيتسك ولوهانسك

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، إن لندن ستعلن غدا الثلاثاء عن عقوبات جديدة على روسيا ردا على اعترافها بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الواقعتين بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا.

بيان عاجل من البيت الأبيض عقب اعتراف بوتين بدونيتسك ولوهانسك

أصدر البيت الأبيض اليوم الإثنين، بياناً للرد على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

رد شديد اللهجة من السودان على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة

أعلنت دولة السودان، اليوم الاثنين، رفضه إعلان إثيوبيا بدء تشغيل وإنتاج الكهرباء من سد النهضة، منددا بما وصفه بـ"الخطوة الأحادية" من جانب أديس أبابا، مشددا على أن مصلحة السودان "خط أحمر".

انفجار هائل يهز ولاية لويزيانا الأمريكية واندلاع حريق في مصفاة نفط

أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار هائل تسبب في اندلاع حريق هائل في مصفاة لتكرير النفط في ولاية لويزيانا الأمريكية.

سعر برميل النفط يقترب من 100 دولار بعد خطاب بوتين

ذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط قفزت مع تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، وهو ما يضاف إلى مخاوف الإمدادات التي تبقي أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل.