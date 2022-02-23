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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| عقوبات غربية قاسية على روسيا.. انفجارات تهز شرق أوكرانيا.. ورسالة جديدة من إثيوبيا إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن بلاده فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.

بعد قرارات بوتين بشأن أوكرانيا.. اليابان تفرض عقوبات على روسيا

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض عقوبات على روسيا بسبب اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا.

أستراليا تفرض عقوبات مالية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

أعلنت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

أول رد روسي على عقوبات بريطانيا ضد موسكو

أعربت السفارة الروسية في بريطانيا، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية ضد موسكو، والتي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، ووصفتها بأنها "غير شرعية".

الأمم المتحدة: القوات الروسية على حدود أوكرانيا لا تهدف لحفظ السلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن القوات الروسية على حدود أوكرانيا "ليست لحفظ السلام"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

انفجار هائل يهز دونيتسك شرق أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، الأربعاء، بسماع دويّ انفجار هائل وسط مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين شرق أوكرانيا.

انفجار قوي بمحطة حافلات في لوجانسك شرق أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، الأربعاء، بوقوع انفجار قوي في منطقة لوجانسك الانفصالية شرق أوكرانيا.

رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، رسالة جديدة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة، زاعما أن إثيوبيا تريد أن "تتعاون مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة والبحر الأحمر".

يخالف إعلان المبادئ .. السودان يرد على إثيوبيا بشأن تشغيل سد النهضة

أصدر السودان بياناً بشأن التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة، معلنًا رفضه كل "الإجراءات أحادية الجانب" من قبل إثيوبيا بإطلاق إنتاج الكهرباء في سد النهضة.

هجوم إسرائيلي على سوريا يتسبب في أضرار مادية

أفادت وسائل إعلام محلية في سوريا، اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم إسرائيلي في محيط محافظة القنيطرة تسبب في أضرار مادية.

أوكرانيا تحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب تحركات روسيا

اعتبر وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.

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