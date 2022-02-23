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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار قوي بمحطة حافلات في لوجانسك شرق أوكرانيا

انفجار قوي بمحطة
انفجار قوي بمحطة حافلات في لوجانسك شرق أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام محلية في روسيا، الأربعاء، بوقوع انفجار قوي في منطقة لوجانسك الانفصالية شرق أوكرانيا.

وقالت السلطات المحلية في لوجانسك "هجوم إرهابي آخر في لوجانسك، حيث وقع انفجار في منطقة محطة حافلات نقل في الساعة 4:15 صباحًا"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت إلى توجه ضباط إنفاذ القانون على الفور إلى مكان الحادث، فيما وصفت السلطات في لوجانسك الحادث بأنه هجوم إرهابي.

وفي وقت سابق، قالت سلطات لوجانسك إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار 114 مرة في يوم واحد، قائلة "خلال اليوم الماضي في 22 فبراير 2022، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بـ 114 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، وجرى استخدام الأسلحة الثقيلة".

كما أفادت الأجهزة المحلية بقصف قوات الجيش الأوكراني لمنطقة كومينترنوفو في دونباس، شرقي أوكرانيا.

وقال متحدث باسم مركز التنسيق والتحكم المشترك "قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كومينترنوفو، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين في حادث قصف".

بدوره، كشف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، عن السبب الرئيسي لاعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، قائلا إن قرار موسكو الاعتراف بسيادة جمهوريات دونباس، هو السبيل الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الدموي في المنطقة.

وادعى فولودين، أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، كان السبيل الوحيد للخروج مما وصفه بأزمة إنسانية لروسيا.

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يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، اعتراف روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بعقوبات غربية، كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

كما أعلنت دول غربية عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على روسيا، بعد توقيع بوتين مرسوما يقضي بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

من جانبه، اعتبر وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، أن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".

كما رحب وزير الخارجية الأوكراني، بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا، قائلا "لدينا خطتان لردع روسيا، أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".

وأضاف أن أوكرانيا "ممتنة" للولايات المتحدة على المساعدات المالية، وغيرها من المساعدات التي قدمتها إلى كييف على خلفية الأزمة الحالية.

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