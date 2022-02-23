هجوم إسرائيلي على سوريا يتسبب في أضرار مادية

أفادت وسائل إعلام محلية في سوريا، اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم إسرائيلي في محيط محافظة القنيطرة تسبب في أضرار مادية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا "سانا" إنه "حوالي الساعة 30، 12 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بعدد من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري".

وأضافت الوكالة السورية أن "العدو الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

يأتي ذلك بعد ما أفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات قوية في القنيطرة جنوب سوريا، بينما لم تكشف السلطات السورية حجم الأضرار المادية التي أعلنت عنها.